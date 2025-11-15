Ш вейцария разгроми с 4:1 Швеция в мач от група В на световните квалификации и е почти сигурно участник на мондиала. „Кръстоносците“ водят с 3 точки пред тима на Косово, който победи с 2:0 Словения като гост. В последния двубой Швейцария гостува на Косово, като трябва да загуби с поне 6 гола разлика, за да изпусне първата позиция.

Бреел Емболо изведе Швейцария напред, а Бенямин Нигрен изравни за Швеция преди почивката. След почивката Гранит Джака от дузпа и Дан Ндойе донесоха успеха на Швейцария. Йохан Манзамби оформи крайния резултат в добавеното време.

Косово победи Словения след гол на Фисник Аслани и автогол на Жан Карничник.

В група С Гърция победи с 3:2 Шотландия и свали опонента си от върха в класирането. Домакините поведоха с 3:0 след голове на Анастасиос Бакасетас, Константинос Карецас и Христос Цолис. Бен Доук и Райън Кристи върнаха два гола за Шотландия за 5 минути през второто полувреме.

В другия мач от групата Дания взе само точка срещу Беларус – 2:2. Това обаче бе достатъчно за тима да излезе начело в класирането с 11 точки. Шотландия е на второ място с 10. В последния кръг на 18 ноември Шотландия приема Дания в директен двубой за първото място и квота за световното.

В група H Австрия победи с 2:0 Кипър като гост. Босна и Херцеговина се наложи с 3:1 над Румъния. В класирането Австрия е начело с 18, пред Босна с 16 и Румъния с 10.