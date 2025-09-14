М анчестър Сити обрули изконния си антагонист Манчестър Юнайтед с 3:0 в градското дерби от 4-тия кръг на Висшата английска лига.

Два гола за успеха вкара норвежкият таран на "гражданите" Ерлинг Халанд (53, 68), след като резултата на „Етихад” откри английският национал Фил Фоудън (18).

Така хората на Пеп Гуардиола прекъснаха серията си от две поредни загуби от началото на кампанията и същевременно записаха първи успех над своя вечен опонент от март 2024 г.

„Червените дяволи” имат една победа от старта на сезона във всички турнири, като записаха кошмарно отпадане от Купата на Лигата след съспенс с дузпи срещу нискоразредния Гримзби.