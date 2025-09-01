М анчестър Юнайтед постигна споразумение за привличането на вратаря на Роял Антверп Сене Ламенс, съобщава The Athletic. Договорена е трансферна сума в размер на 21 милиона евро плюс допълнителни бонуси.

Ламенс пътува до Манчестър с лични условия по петгодишен договор, договорен с всички страни, които работят за приключване на сделката преди крайния срок в понеделник, 21:00 часа.

29-годишният Онана е вратар номер 1 на Манчестър Юнайтед, откакто бе привлечен от Интер през юли 2023 г. за 51 милиона евро (43,9 милиона паунда, 57,4 милиона долара).

Байъндър обаче започна като титуляр в четири от последните седем мача на Юнайтед във Висшата лига през сезон 2024/25, след като Онана получи почивка след загубата с 1:4 от Нюкасъл през април.

Байъндър също се присъедини към клуба през 2023 г. и има 14 участия. Юнайтед също така удължи договора на Том Хийтън с още една година. 39-годишният вратар не е играл нито една минута за старшия отбор през последните два сезона, но е играл по 45 минути във всеки от приятелските мачове на клуба.

Ламенс се присъедини към Роял Антверп от Клуб Брюж през юли 2023 г. и стана техен основен вратар през миналия сезон, записвайки 44 участия, с които отборът се класира за Лигата на конференциите.

Вратарят бе повикан в състава на Белгия за квалификации за Световното първенство срещу Уелс и Северна Македония, както и за мачовете от Лигата на нациите срещу Украйна, но все още не е дебютирал в старшия национален отбор.

Очакваше се "червените дяволи" да вземат Емилиано Мартинес от Астън Вила, но в крайна сметка избраха Ламенс. Любопитно е, че в Роял Антверп Сене Ламенс е съотборник с българския национал Росен Божинов.