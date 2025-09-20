Т отнъм стигна до равенство 2:2 при гостуването си на Брайтън в среща от петия кръг на Висшата лига. "Шпорите" изоставаха с два гола след само половин час игра, но в края на срещата имаха възможност да потърсят дори пълния комплект от три точки.

Брайтън започна срещата много силно и поведе в осмата минута чрез Якуба Минте, а в 30-ата Ясим Аяри покачи на 2:0. "Чайките" обаче не успяха да задържат солидния си аванс твърде дълго, тъй като точно преди почивката Ричарлисон намали.

През второто полувреме Тотнъм натиска и в 82-рата минута гостите изравниха с известна доза късмет след автогол на Ян Пол ван Хеки. Три минути след това ВАР имаше задачата да прецени дали Тотнъм заслужава да получи дузпа за нарушение срещу Шави Симонс, но видеорабитрите решиха, че няма основания за такава.

С точката Тотнъм събра 10 и заема второ място във временното класиране, на пет зад лидера Ливърпул. Брайтън е на 13-о място с 5 точки.

Илия Груев порита в края на мача за Лийдс Юнайтед за 3:1 над Уулвърхемптън и закотви "вълците" на дъното в класирането без нито една точка.

Бърнли - Нотингам 1:1

Уест Хем - Кристъл Палас 1:2

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX