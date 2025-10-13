П очина един от най-емблематичните футболни фенове в България - Манчестър Юнайтед от Свищов. Ексцентричният ултрас си отиде от този свят на 61 години.

Цялото му име беше Манчестър Юнайтед Здравков-Левиджов. Свищовлията нашумя преди години, когато реши да си смени името на Манчестър Юнайтед след паметния финал през 1999 година, когато "червените дяволи" измъкнаха трофея в Шампионската лига от Байерн Мюнхен. Левиджов дори татуира емблемата на английския клуб на челото си.

Екипът на Telegraph.bg изказва съболезнования на роднините и близките на Левиджов.