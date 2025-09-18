М ениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е получил ултиматум от ръководството на клуба да спечели следващите три мача срещу Челси, Брентфорд и Съндърланд от Висшата лига, ако иска да запази поста си.

Аморим преживява най-трудния си момент, откакто пристигна на “Олд Трафорд”.

Медиите в Англия вече говорят за петима кандидати, които биха могли да го заменят, ако бъде уволнен.

Резултатите на Аморим, откакто бе назначен за мениджър на Манчестър Юнайтед далеч не са задоволителни: той официално подписа договор на 11 ноември 2024 г. и оттогава е записал само осем победи в 31 мача от Висшата лига, неприемлива цифра за клуб от ранга на Юнайтед. Ръководството на „червените дяволи“ е отегчено, а на португалския треньор е поставен ясен ултиматум - три мача, за да спаси работата си: Челси у дома, Брентфорд като гост и Съндърланд у дома. Без драматична промяна Аморим ще бъде принуден да си стегне багажа.

В Англия вече се съобщава списък с възможни заместници, който включва пет имена: Оливер Глазнер (Кристъл Палас), Гарет Саутгейт, Андони Ираола (Борнемут), Маурисио Почетино (треньор на националния отбор на САЩ) и Марко Силва (Фулъм).