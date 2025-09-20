Р азочаровалият Андре Онана заминава за Турция, за да премине в Трабзонспор, но няма да има нито един фен на Юнайтед, който да е тъжен от този факт.

„Искате да ми кажете, че след шест месеца най-добрият вратар в Шампионската лига от миналия сезон може да стане най-лошият в света? Не. Всичко е временно“, каза Андре Онана пред Sky Sports през декември 2023 г. след изпълнения с грешки старт на кариерата си в Манчестър Юнайтед. „Знам, че ще бъда наред. Ако не днес, утре, ако не утре – вдругиден.“ Почти 21 месеца след това интервю може да се каже, че увереността на Онана е била неоснователна. Бившият вратар на Интер не беше „най-лошият в света“, но сякаш направи всичко възможно, за да спечели тази титла. Имаше много виновни за катастрофалния сезон 2024/25 на Юнайтед, в който те завършиха на 15-о място във Висшата лига, но Онана беше символът на техния провал. Той се превърна в лесна мишена за противниковите отбори и постоянно подкопаваше усилията на съотборниците си с потресаваща некомпетентност между гредите.

Доверие

В резултат на това Онана загуби доверието на треньора Рубен Аморим, който започна новата кампания с Алтай Байъндър на вратата, преди да привлече 23-годишния Сене Ламенс от Антверпен. Очаква се белгиецът да бъде новият №1 на Юнайтед въпреки липсата му на опит, защото Байъндър също показа, че не е много надежден. Онана се съгласи да се присъедини към Трабзонспор под наем за цял сезон, което, забележително, му дава шанс почти да удвои сегашната си заплата. Но този ход също така ефективно слага край на времето му на най-високото ниво в спорта. Онана беше толкова ужасен на „Олд Трафорд“, че някога гордата му репутация сега е в руини и той ще остане в историята като най-лошото попълнение на Юнайтед през последните 20 години. Това е известно постижение, като се има предвид колко провали са преминали през клуба, откакто семейство Глейзър го пое през 2005 г.

Слабо

Онана допусна безброй грешки в 102-те си участия с екипа на Юнайтед, като не всички от тях бяха наказани. Ако това се бе случило, отборът на Аморим трябваше да се бори здраво, за да не изпадне миналия сезон. Официално само 22 от неговите грешки са довели до допуснати голове, но това все още е безумно висока бройка, като се има предвид, че е на „Олд Трафорд“ само от две години. Много от тях дойдоха и в изключително важни мачове. Всъщност Онана беше почти еднолично отговорен за отпадането на Юнайтед от груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2023/24, допускайки 15 гола, докато отборът завърши на последно място в група, включваща Байерн, Копенхаген и Галатасарай. каза легендата на Юнайтед Пол Скоулс пред TNT Sports след мача. „Той изнервя хората, прави защитата нервна, изнервя целия отбор. Той прави простите спасявания да изглеждат наистина, наистина трудни“, отбеляза Скоулс пред TNT Sports след равния 2:2 с Галатасарай.

Дързост

Преди четвъртфиналния сблъсък в Лига Европа с Лион миналия сезон Онана имаше дързостта да твърди, че Юнайтед е „много по-добър“ от френския тим. Това предизвика остра реакция от Неманя Матич. „Ако си един от най-лошите вратари в историята на Манчестър Юнайтед, трябва да внимаваш какво говориш“, каза халфът на Лион, който игра за „червените дяволи“ между 2017 и 2022 г. Онана отвърна на удара с неразумна критика към престоя на Матич без трофей на „Олд Трафорд“. С шокиращото си представяне обаче успя само да докаже правотата на сърбина. Камерунецът беше безнадеждно излъган след пряк свободен удар на Тиаго Алмада през първото полувреме. А при преднина на Юнайтед от 2:1 в последната минута на добавеното време той изпусна топката право на пътя на Раян Черки, който успя да отбележи драматичен изравнителен гол от близко разстояние. „Червените дяволи“ спечелиха луд реванш с 5:4 след продължения и победиха Атлетик в следващия кръг, за да си осигурят изцяло английски финал срещу Тотнъм, който загубиха с 0:1.

Инвестиция

Юнайтед инвестира само 48 милиона паунда в Онана, сравнително скромна сума в сравнение с тези, които платиха за подобни разочароващи трансфери като Расмус Хойлунд, Антъни, Джейдън Санчо, Пол Погба и Ромелу Лукаку. Но всички тези играчи, в различна степен, поне показаха някои положителни признаци, независимо дали в кратки изблици или в колективната кауза. Онана няма качества, за които да се говори. Някои твърдят, че той е жертва на структурните проблеми на Юнайтед, без защита, която да му позволява да играе обичайната си игра. Но това извинение не е валидно, когато се погледне назад към многобройните му гафове. И най-лошото е, че Онана дори не изглежда, сякаш го е грижа, както Пол Паркър посочи по-рано тази година. „Друго нещо, което наистина не харесвам в Онана, е манталитетът му. Изглежда не го притеснява, когато Манчестър Юнайтед допусне гол. Никога не го виждате да стои там, да крещи или да се кара на защитата, както винаги правеха Давид де Хеа или Петер Шмайхел. За тях запазването на чиста мрежа беше въпрос на живот и смърт. Това означаваше всичко за тях“, каза бившият защитник на Юнайтед пред SpilXperten.

В Трабзонспор Онана може да прибере прилична сума, като полага минимални усилия. Суровата истина е, че той никога не е имал вътрешната сила и смирение, за да успее на „Олд Трафорд“.

Джеймс Уестууд, Goal.com