В ПСЖ са бесни на селекционера на Франция Дидие Дешан заради контузията на звездата си Усман Дембеле в мача срещу Украйна от световните квалификации. Футболистът ще отсъства 6 седмици след травма в подколянното сухожилие на десния крак.

Дембеле беше резерва в двубоя, но влезе в началото на второто полувреме, преди да бъде изваден в 81-ата минута заради контузията. От ПСЖ съобщиха, че травмата е сериозна.

„След като напусна терена контузен по време на мача Украйна – Франция, стана ясно, че Усман Дембеле е със сериозна травма в дясното подколянно сухожилие. Очаква се да отсъства около 6 седмици“, се казва в съобщение на клуба.

Така Дембеле, който е сред основните претенденти за „Златната топка“, няма да играе срещу Барселона в Шампионската лига, а вероятно ще пропусне и гостуването на Байер Леверкузен. Във Франция той ще пропусне няколко мача, включително дербито с Марсилия.

Според ESPN в Париж са бесни на Дешан, че е пуснал Дембеле в игра, тъй като футболистът е имал проблеми в левия крак по време на мача с Тулуза. Твърди се, че от клуба смятат решението на треньора за „нелепо“.

След мача Дешан се опити да защити пускането на Дембеле: „Бях сигурен, че той може да играе, иначе нямаше да го пусна. Проблемът е в другия крак. Той беше здрав. Липса на късмет, но това можеше да се случи и с друг играч. Взех решението, защото нямаше никакъв медицински проблем.“

По време на мача с Украйна ПСЖ загуби още един основен футболист – Дезире Дуе. Той е с разтежение в десния прасец и няма да играе около 4 седмици, съобщиха от клуба.