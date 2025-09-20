П реговорите на Реал Мадрид с нападателя Винисиус Жуниор за нов договор са в застой, съобщава вестник АС.

Според информацията, споразумение между 25-годишния бразилец и испанския клуб е било близо до подписване, като двете страни са доближили позициите си, но в крайна сметка преговорите са стигнали до задънена улица. Винисиус също така е намалил първоначалните си искания за заплата.

През сезон 2025/26 халфът отбеляза два гола и направи една асистенция в пет мача за Реал Мадрид. Договорът му е до 30 юни 2027 г.

Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 170 милиона евро.

