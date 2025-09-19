Л ийдс отстъпи в 4-тия кръг на английската Висша лига с 0:1 при гостуването на Фулъм миналата събота, но българският национал Илия Груев вярва, че отборът е в добра форма.

25-годишният бивш халф на германския Вердер - говори в ексклузивно интервю за Premier League Productions, посветено на гостуването на на Уулвърхемптън в 5-ия кръг на английската Висша лига. Срещата на стадион "Молиню" в Западен Мидландс ще се играе утре (20 септември) от 17:00 часа.

"Искаме да бъдем агресивни, да пресираме високо, когато можем. Мисля, че ако сте ни гледали срещу Нюкасъл (0:0), а и след това срещу Фулъм (0:1), ще се съгласите, че можем да играем успешно на чужд терен. За съжаление, допуснахме такъв нещастен гол в последната минута, което не е лесно за приемане", започна Груев, цитиран от БТА, по повод срещата, в която Габриел Гудмундсон си вкара автогол.

“Но продължаваш напред, да растеш като отбор. Хубавото е, че не допускаме много положения пред нашата врата, бих казал. Личи си това в защитата ни, защитаваме се като цяло добре. Но това започва отпред, не е само работа на защитниците. Разбира се, ние също искаме да вкарваме повече голове и да бъдем по-офанзивни, за да създадем повече положения и да вкараме повече голове“, продължи националът, който към момента е единственият българин във Висшата лига.

"Белите" от Лийдс ще пътуват утре до стадион "Молиню", за да се изправят срещу местните „вълци”, които от началото на сезона не са спечелили дори точка и се намират на последното място в класирането. Но Груев не си прави илюзии, че ще имат приятно прекарване в тази среща.

"По принцип всеки мач е важен за нас, но сега знаем, че гостуването срещу Уулвърхемптън ще бъде трудно. Те ще се опитат да запазят трите точки у дома. Ние, разбира се, искаме да спечелим там, защото искаме да се изкачим нагоре, а и опитваме да печелим всеки мач във Висшата лига. Мисля, че отборът ни има качества за това.

Разбира се, за да ти се случат нещата, понякога трябва да имаш ден. Понякога е необходим и малко късмет в играта, което е нормално. Но имам чувството, че имаме добри шансове да си тръгнем победители”, каза още той.

И докато Груев е оптимист и говори с ентусиазъм, ситуацията около германския мениджър на Лийдс Даниел Фарке не е много стабилна. Отборът има четири точки и се намира на 16-о място. Фарке обаче призова феновете на отбора да подкрепят нападателя Брендън Аарънсън. Американецът няма гол или асистенция от началото на кампанията.

"Важно е да не се натиска прекалено много един играч и да не се поставя прекалено голяма тежест на раменете му“, каза Фарке, допълвайки: "Хората могат да бъдат малко прекалено критични към някои играчи и аз трябва да ги защитя. В крайна сметка той трябва да си защити титулярното място, иначе друг ще получи шанс. Но вместо да го критикуваме прекалено много – не е като да Бренден не иска да вкара гол или да не е силно мотивиран".

Фарке, чийто отбор ще се опита да отбележи първия си гол от игра в елитната дивизия след промоцията си в събота, ще трябва да се справи с много предизвикателства. Две от тях са липсата на Дан Джеймс и Уили Гнонто, които са с контузии и по-късно днес или утре сутринта ще стане ясно дали ще играят.