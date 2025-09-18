М анчестър Юнайтед отчете рекордни приходи в последните си годишни отчети, въпреки че пропусна мачове от Шампионската лига и преживя най-лошия сезон в историята си във Висшата лига. Но въпреки приходите от 666.5 милиона паунда, 20-кратният английски шампион все пак отчете загуби от 33 милиона паунда.

"Генерирането на рекордни приходи през такава трудна година за клуба демонстрира устойчивостта, която е отличителен белег на Манчестър Юнайтед", каза главният изпълнителен директор Омар Берада. Отчетите за годината, приключваща на 30 юни 2025-а, дойдоха, след като миноритарният собственик Джим Ратклиф предприе мерки за намаляване на разходите, които доведоха до два кръга съкращения на работни места с очаквано намаление на повече от 400 служители, както и до повишаване на цените на билетите.

Търговската сила на Манчестйр Юнайтед е налице въпреки продължаващите му проблеми на терена. През миналия сезон отборът не игра в Шампионската лига и завърши на 15-то място в английския елит, в който участват 20 отбора - най-ниското класиране от създаването на Висшата лига през 1992 година.

Отборът също така регистрира най-малкия си общ брой точки и най-големия брой загуби, което доведе до невъзможност за класиране за нито един европейски клубен турнир този сезон. Юнайтед не е печелил титлата в Англия, откакто Алекс Фъргюсън се пенсионира през 2013-а.

Този сезон също не започна добре, като отборът, воден от мениджъра Рубен Аморим спечели само един от четирите мача и беше елиминиран от Купата на лигата от четвъртодивизионния Гримзби Таун.

