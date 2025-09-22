Звездата на ПСЖ Усман Дембеле е големият фаворит за „Златната топка“, твърдят медиите във Франция. Най-важният индивидуален приз във футбола ще бъде връчен тази вечер в Париж и според почти всички медии именно Дембеле ще е този, който ще наследи Родри като Футболист №1 на Европа.
Ето и всички номинирани: Джуд Белингам (Реал Мадрид), Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен), Усман Дембеле (Пари Сен Жермен), Серу Гираси (Борусия Дортмунд), Дензъл Дъмфис (Интер), Дезире Дуе (Пари Сен Жермен), Арлинг Холанд (Манчестър Сити), Виктор Йьокереш (Арсенал), Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен), Хари Кейн (Байерн Мюнхен), Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен), Роберт Левандовски (Барселона), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Лаутаро Мартинес (Интер), Скот МакТомини (Наполи), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен), Жоао Невеш (Пари Сен Жермен), Педри (Барселона), Коул Палмър (Челси), Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен), Рафиня (Барселона), Деклан Райс (Арсенал), Фабиан Руис (Пари Сен Жермен), Върджил ван Дайк (Ливърпул), Винисиус (Реал Мадрид), Мохамед Салах (Ливърпул), Флориан Вирц (Ливърпул), Витиня (Пари Сен Жермен), Ламин Ямал (Барселона)
Номинирани за наградата „Копа“: Пау Кубарси (Барселона, Аюб Буади (Лил), Дезире Дуе (Пари Сен Жермен), Естевао (Челси), Дийн Хаусен (Реал Мадрид), Майлс Люис-Скели (Арсенал), Родриго Мора (Порто), Жоао Невес (Пари Сен Жермен), Ламин Ямал (Барселона), Кенан Йълдъз (Ювентус)
Номинирани за наградата „Яшин“: Алисън Бекер (Ливърпул), Ясин Буну (Ал Хилал), Люка Шевалие (ПСЖл), Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити), Емилиано Мартинес (Астън Вила), Ян Облак (Атлетико Мадрид), Давид Рая (Арсенал), Матц Селс (Нотингам Форест), Ян Зомер (Интер)
Номинирани за треньор на годината: Антонио Конте (Наполи), Луис Енрике (Пари Сен Жермен), Ханзи Флик (Барселона), Енцо Мареска (Челси), Арне Слот (Ливърпул)
Номинирани за отбор на годината: Барселона, Ботафого, Челси, Ливърпул, Пари Сен Жермен
