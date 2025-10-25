З ьолден, Пламен Вълков

Австрийката Юлия Шайб спечели откриващият гигантски слалом за Световната купа в Зьолден. 27-годишната алпийка поведе след първия манш и със страхотно каране във втория донесе първата победа за Австрия в Зьолден от 2014-ата година с време от 2:16,51 мин. Втора на 0,58 сек остана Пола Молцан (САЩ). Трета на 1,11 мин е трикратната победителка в Зьолден Лара Гут-Берами (Швейцария). Голямата звезда Микаела Шифрин (САЩ) е четвърта на 1,42 мин.

Последната австрийска победа при дамите бе на 25 октомври 2014 г, когато Анна Фенингер раздели първото място с Микаела Шифрин (САЩ). От същия сезон е и последният австрийски успех при мъжете чрез Марсел Хиршер, който от миналия сезон кара за Нидерландия, но сега не участва заради грип.

С успеха си днес Шайб изведе Австрия еднолично начело по победи при жените в Зьолден. Домакините вече имат 6 победи, а на второ място е Германия с 5. За Шайб това е първа победа за Световната купа. Досега тя имаше само едно трето място от 2024 г на гигантския слалом в Зьолден.

Състезанието при дамите бе наблюдавано на живо от финала на пистата „Ретенбах“ от 15 900 зрители. Това е рекорд за женско състезание от Световната купа в Зьолден. Утре от 11 и 14 ч (българско време) е и гигантският слалом при мъжете. Евроспорт ще го излъчи на живо.