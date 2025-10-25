Г ригор Димитров ще играе и на двойки на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Българинът се завръща на корта след повече от 3 месеца отсъствие заради контузията, получена на осминафинала на „Уимбълдън“. Димитров бе с частично разкъсване на гръдния мускул, като получи травмата, докато водеше с 2:0 сета срещу тогавашния №1 в света Яник Синер.

На двойки в Париж Григор ще играе с французина Никола Маю, за когото това ще е последен турнир в кариерата. 43-годишният французин се оттегля в края на сезона. Маю беше №1 на двойки, като има 5 титли в Големия шлем при дуетите.

Димитров и Маю ще играят с покана, а съперници в първия кръг ще им бъдат Юго Нис и Едуар Роже Васлен.

На сингъл Григор ще срещне друг французин – Джовани Мпечи Перикар.