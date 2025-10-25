А рина Сабаленка и Ига Швьонтек доминират в женския тенис заради по-високите си нива на тестостерон. Така смята световната №27 Марта Костюк. 23-годишната украинка заяви, че двете най-добри тенисистки в света в момента имат предимство заради гените си. Тя все пак подчерта, че не става дума за допинг.

„Когато срещнах Ига, не бях готова да играя срещу нея. Тя е много силна. С Арина също е тежка битка. Аз имам умения, но те са много по-едри от мен, много по-високи, много по-силни. Всеки си има биологична структура, някои имат по-високи нива на тестостерон, други имат по-ниски. Това е нормално, но определено помага. Аз съм по-дребна в сравнение с тях. Опитвам се да намеря начин да ги бия с умения, но трябва да работя по-здраво, за да печеля точки. Трябва да тичам много повече от тях, за да спечеля точки. Не мога да се направя с 10 килограма по-тежка или с 5 см по-висока, трябва да използвам всичко 100%“, каза Костюк.

Тя заяви, че други тенисистки имат други начини да се справят с това. За себе си Костюк допълни: „Когато гледам снимки на мрежата, изглеждам толкова по-дребна от някои от опонентките си. Това е част от спорта. Има много неща, които мога да правя по-добре, но те определено имат предимство.:“