А лберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Фин). Българинът беше 22-и след първия манш, а във втория опита да навакса изоставането си, но не успя. Така той се нареди на 23-о място с като изостава с 2.29 секунди от победителя Лукас Пинейро Бротен.

Бразилецът, който до 2024 г. се състезаваше за Норвегия, даде общо време 1:50.72 мин. Той бе най-бърз след първия манш с 54.13, а във втория имаше достатъчно голям аванс, за да не изпусне победата. Това е първа победа за Бразилия в историята на Световната купа.

Клеман Ноел (Фр) завърши втори с изоставане от 0.31 сек. Трети, на 0.57 сек., е Едуард Халберг (Фин). Сензационно четвърто място зае Лори Тейлър (Вбр), който беше 15-и след първия манш, но даде най-добро време във втория.

Вторият български представител – Калин Златков, не завърши първия манш.