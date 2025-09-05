К ато част от световния елит Карлос Алкарас е свикнал с критиките. Но напоследък му се налага да се изправи и пред необичайни такива – свързани не с представянето му на корта, а с прическата.

Днес на световния №2 предстои сблъсък в полуфиналите на US Open с рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович. Сега най-важно за феновете му е неговото представяне на корта, но в първия му мач в САЩ срещу Райли Опелка вниманието бе насочено другаде. Испанецът се появи подстриган нула номер. И на всички присъстващи им беше много любопитно защо е направил промяната. „Косата ми се стори много дълга. С проблема се зае брат ми (Алваро – б.р.), но нещо обърка с машинката и се наложи да отреже всичко“, обясни Карлос.

С посочването на „виновника“ Алкарас поне този път спести упреците към своя фризьор Виктор Мартинес. Младият мъж досега е понесъл много, но това хич не го трогва. „Не приемам нищо лично, така че няма как да бъда разстроен. Напротив, намирам го за смешно. С Карлос четем заедно коментарите и много се забавляваме. Продължава да идва при мен, защото му харесва“, заяви Мартинес пред CNN Sports.

Добър или лош, той е най-обсъжданият фризьор в света на спорта в момента. „В крайна сметка негативните коментари също са добре дошли, защото и те те правят известен“, усмихва се испанецът.

За занаятчия от южния град Ел Палмар, намиращ се в покрайнините на Мурсия, цялото това внимание е приятна изненада. „Невероятно е, защото хората от другия края на света говорят за теб и твоята работа. Това може само да ме радва. В един момент ставаш известен далеч от дома. И всичко благодарение на Карлос.“

Големият шум донесе и финансова изгода. Бизнесът процъфтява и Виктор, който е в професията от 10 години, планира да се премести в по-голям салон. „Винаги съм имал клиенти, доволни при това, но след Карлос те са много повече.“

Голяма част от мъжете знаят какво искат, когато дойдат при него – по-дълга коса горе и рязък преход отзад и отстрани. „Гледат и копират. Често идват при мен и ми казват да ги подстрижа като Алкарас. Особено децата.“

Мартинес никога няма да забрави първия път, когато тенисистът прекрачил прага му. Връзката направил съсед на бръснаря, който е част от близкото обкръжение на настоящия №2. Казал, че ще заведе в салона една от най-големите звезди в спорта. „Бях супер нервен, ръцете ми трепереха. По онова време Алкарас беше водач в ранглистата“, връща се през смях в спомените си Виктор. Нямало обаче повод за тревоги. „Когато влезе при мен, беше просто още един човек, дошъл за прическа. Истината обаче е, че се налага да вземем някои мерки, за да ни е спокойно. Често го подстригвам, затваряйки салона. Избираме време, в което е почти сигурно, че никой няма да дойде. Понякога ходя и в дома му. Случвало се е, докато сме в салона, да влезе и друг клиент. В такива случаи той води непринудени разговори, не се големее.“

Обществена тайна е, че фризьорските салони са място за разговори и клюки. За какво ли обаче си говорят Алкарас и неговият фризьор? „Когато Реал играе важен мач от Шампионската лига, обсъждаме футбола. Разпитвам го и за тениса. Той винаги идва при мен, преди да тръгне за някой турнир. Затова и ми е любопитно как се чувства, справя ли се добре, достатъчно мотивиран ли е. Общо взето, говорим за всичко.“

Самият Алкарас е толкова доволен от фризьора си въпреки присмеха, че на няколко пъти го покани в ложата си. Виктор беше до своя ВИП клиент в Париж и Валенсия. И не само гледа мачовете му, но го и подстригваше по време на турнирите. „Откакто дойде за пръв път при мен, не се е оставял в ръцете на друг“, доволно казва Мартинес. А след това с усмивка добавя: „До този път.“ Резултатът е очевиден – почти нула номер и много задявки от медии и фенове.

И пак се стига до началото на турнира. След като всички видяха новата прическа на световния №2, профилът в Инстаграм на Мартинес се срина. Но се оказа, че той няма вина. „Ню Йорк е твърде далеч за Виктор“, обясни тогава Карлос и разказа историята за брат си с машинка в ръце. „Пък и не е толкова лошо“, добави скромно испанецът.

Отношение по темата, превърнала са в основна в първите дни от последния за годината турнир от Големия шлем, взе е придобилият световна слава фризьор. „Попитах Карлос какво се е случило и той ми каза, че отговорен е брат му. Ще си поговорим с Алваро за стореното.“

Мартинес обаче е убеден в едно – следващия път, когато Алкарас прекрачи прага на салона му, няма да иска толкова къса коса. „Няма да посмее отново да се яви в подобен вид“, смее се мъжът от Ел Палмар.

Феновете: Дайте му награда

Феновете на тениса може и да не знаят името Виктор Мартинес, но стане ли въпрос за фризьора на Алкарас, всички са много находчиви.

Още през 2023-та Карлос отнесе много присмех за прическата в драмата при победата 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4 във финала на „Уимбълдън“. Тогава на 20 той изглеждаше „като излязъл от пещерата“, както мнозина оприличиха буйната и гъста черна коса.

Затова и само няколко дни по-късно, когато се появи със значително по-къса и оформена фризура и обран врат на „Хопман Кър“ срещу Давид Гофен (Бел), в социалните мрежи се надигна вълна от одобрение. „Поздравления за новия бръснар на Карлос Алкарас, той е истинският MVP (награда в спорта за най-полезен – б.р.)“, „Харесва ми, това вече е друго“, „Пичът изглежда много свето“, „Ооо, колко елегантно“, бяха само част от коментарите.

Надежда Кърликова