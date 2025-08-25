Борислав Младенов се запозна с новите си колеги от Апоел Тел Авив в залата на Левски в София

Б ългарският национал Борислав Младенов направи първа тренировка с новия си отбор Апоел Тел Авив. Младенов се включи в официалния старт на подготовката на израелския тим в Спортна зала "Левски София" в столицата.

Трансферът на гарда бе обявен от клуба в неделя вечер. 25-годишният баскетболист подписа договор до края на сезон 2027/2028.

Преди тренировката той не можа да скрие вълнението си от предстоящото предизвикателство.

"Още съм малко шокиран от това, което се случи в последните няколко дни", заяви Младенов, който днес направи първа тренировка с новите си съотборници. "Запознах се с момчетата. Те са доста печени. Супер готини хора са, все пак това са играчи на супер високо ниво. Те ме предразположиха да се чувствам добре около тях и всичко е супер", добави Борислав Младенов.

По повод информациите, че е възможно да бъде преотстъпен на австрийския Виена за следващия сезон, българинът коментира: "В момента не мога да кажа какво ще се случи. В отбора ще се реши какво що ще бъде, но не мога да кажа за момента."

През миналия сезон Апоел Тел Авив спечели втория по сила баскетболен турнир на Стария континент Еврокъп и така си спечели правото да участва в Евролигата.

Заради ситуацията в Израел през предстоящия сезон отборът ще играе домакинските си мачове в София от най-престижния баскетболен турнир.

Баскетболистите на израелския клуб пристигнаха в България в последните няколко дни, а днес проведоха първото си официално занимание в пълен състав, начело със старши треньора Димитрис Итудис.

В началото на тренировката Итудис представи Борислав Младенов пред новите му съотборници и отправи окуражаващи думи към него.

Заниманието бе уважено и от посланика на Израел в България Йоси Леви Сфари, който поздрави лично Димитрис Итудис и ръководството на Апоел Тел Авив.

