Н овак Джокович заяви, че тенисистите трябва да получават повече пари от наградните фондове на турнирите в Големия шлем. През април тенисистите от Топ 20 при мъжете и при жените подписаха писмо с искане за повече пари от приходите на Australian Open, “Ролан Гарос“, „Уимбълдън“ и US Open.

По-рано този месец от US Open обявиха, че наградният фонд за турнира тази година ще е 90 млн. долара и го нарекоха „най-големият в историята на тениса“. Само при мъжете и жените са отделни по 31.62 млн. долара.

„Това е стъпка в правилната посока. Винаги е хубаво да видиш как турнирите от Големия шлем искат да увеличат парите. Дали това е идеалната ситуация за нас – мисля, че като цяло не е. Има още място за подобрение в това отношение.“

Джокович обясни, че не иска увеличението за себе си, а за играчите, които са на по-ниски позиции в ранглистата и разчитат на турнирите от Големия шлем.

„Видях, че в миналото, когато говоря по тази тема, хората казват: „Гледайте го, той иска повече пари за себе си.“ Въпросът не опира до това. Аз говоря общо. Немного тенисисти живеят от този спорт по света. За това не се говори много често. Освен това е важно да разберем, че живеем в много комерсиален свят. А турнирите в Големия шлем се справят много добре. US Open вдигна парите, другите също го правят. Но имат и по-голяма печалба от миналата година. Има я и частта с инфлацията, която е съвсем отделна тема, но трябва да се вземе предвид. Но като цяло това е позитивна стъпка.“

Междувременно, френска марка Lacoste смени логото си в чест на Джокович. Сърбинът носи екипи на марката, а в негова чест бе пусната лимитирана серия, в която на логото вместо традиционния крокодил е сложен козел със същия цвят и размер. Препратката е към „goat”, което на английски означава „козел“, но се използва и за най-великия на всички времена (Greatest of all time).

„От крокодил до козел. Открийте колекция, която отбелязва Новак Джокович: единствен по рода си играч, чиято кариера се определя от страст, постоянство и величие“, написаха от Lacoste.