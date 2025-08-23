Г аф беляза награждаването на медалистките в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Домакините сбъркаха химна на шампионката Дария Варфоломеев. Родената в Русия гимнастичка се състезава за Германия. След триумфа ѝ в Рио обаче вместо химна на Германия беше пуснат този на Грузия.

„За съжаление, понякога се случва да сбъркат химна. Но определено не съм очаквала това да стане на световно първенство. Помислих си: „Какво трябва да правя сега? Трябва ли да пея моя химн?“, каза 18-годишната гимнастичка, която единствена изпревари българката Стилияна Николова, завършила втора.

Варфоломеев е решила, че домакините все пак ще се реваншират и ще пуснат истинския химн, но това така и не се случи.

„Всичко е наред, просто гледаме напред. Няма какво да се промени така или иначе“, каза Варфоломеев.

В неделя именно тя ще е основна конкурентка на Стилияна Николова и във финалите на отделните уреди. Варфоломеев се надява да може да даде нов шанс на организаторите този път да уцелят химна ѝ. На предишното световно първенство във Валенсия през 2023 г. тя си тръгна с 5 златни медала, след като стана шампионка и в многобоя, и на финалите на всички уреди.