Г ригор Димитров не е искал да форсира връщането си на корта. Това заяви най-добрият ни тенисист в ексклузивно интервю за NOVA. Той се подготвя за Мастърс 1000 в Париж, където ще участва след 3,5 месеца пауза заради контузията, която получи на Уимбълдън.

"Имах едно спокойствие, което лично за мен беше много важно. За последните 18 години никога не съм имал такова време извън корта. Осъзнах обаче и колко бързо времето върви. След първия месец бях толкова зает, колкото никога не съм бил. Беше ми толкова странно, че с нетърпение чаках момента, в който ще се завърна на корта.

Имах много хубаво лято. Бях на места, на които никога не съм бил. Без да имам турнири, което беше още по-готино. Осъзнавайки, че се възстановявам, че започвам да се чувствам по-добре - това ми даваше друг вид идеи. Рехабилитацията беше много важна за мен, всеки ден правех упражнения, за да се възстановя по-бързо, но не исках да бързам", заяви Димитров.

