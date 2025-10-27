Г ригор Димитров се завърна с гръм и трясък на корта. Най-добрият български тенисист отупа французина Джовани Мпечи Перикар в два сета в първия кръг в последния за годината турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Париж на затворени твърди кортове с награден фонд от 6 128 940 евро. Григор го спечели с тайбрек 7:6(5), но във втория Гришо смаза противника си 6:1. Срещата на Централния корт продължи точно час и 35 минути.
В спор за място на осминафиналите Димитров чака победителя от двойката Жауме Мунар (Испания) - Даниил Медведев, като руснакът е 11-и в схемата на надпреварата. При нова победа, 34-годишният българин ще има съперник от Италия в 1/8-финалите - Лоренцо Музети или Лоренцо Сонего.
