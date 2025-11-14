Х ристияна Тодорова отново е кандидат за член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Изборите за ръководни органи ще се проведат на 28 и 29 ноември в чешката столица Прага.

Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Рио 2016 вече има един мандат през изминалия цикъл. Тя е абсолютна световна и европейска шампионка отново с ансамбъла.

Тодорова е председател и на Съдийската комисия към Българска федерация художествена гимнастика, международен съдия категория "Бреве".

През изминалата седмица българката беше поканена като супервайзър на изпълнение на едно от най-мащабните спортни събития в света - 15-те Национални китайски игри.

