Х ристияна Тодорова отново е кандидат за член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Изборите за ръководни органи ще се проведат на 28 и 29 ноември в чешката столица Прага.
Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Рио 2016 вече има един мандат през изминалия цикъл. Тя е абсолютна световна и европейска шампионка отново с ансамбъла.
Тодорова е председател и на Съдийската комисия към Българска федерация художествена гимнастика, международен съдия категория "Бреве".
През изминалата седмица българката беше поканена като супервайзър на изпълнение на едно от най-мащабните спортни събития в света - 15-те Национални китайски игри.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE