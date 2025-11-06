Б ългарската федерация по художествена гимнастика ще проведе за четвърти път Държавното клубно първенство, което ще определи клубния шампион на България за 2025 гоdina на 8 ноември. Първенството е включено в официалния спортен календар на БФХГ и се провежда по идея на Росина Атанасова, генерален секретар на БФХГ, и по регламент, разработен заедно с председателя на Треньорската комисия Мария Кънчева.

Държавното клубно първенство е първото официално първенство с награден фонд и различен формат. Състезанието е предизвикателство за най-добрите клубове по художествена гимнастика и представлява игра на стратегия между конкурентите, което във всяка фаза може да доведе до изненади в класирането. Участието на всеки клуб, попаднал сред първите 12, е не само престижно, но и атестация за високото спортно ниво, на което клубът работи. За първи път клубовете ще получават точки, които ще се отразят върху разпределението на средствата от Министерството на младежта и спорта.

Най-добрите 12 клуба на България по точки от участието им в държавни първенства през 2025-a се състезават в двубои на принципа на директна елиминация в три кръга, като най-добрите три клуба достигат до финалния кръг.

