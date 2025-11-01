И ван Иванов получи "уайлд кард" за участие в тенис турнира от категория АТР 250 в Атина. Надпреварата ще се проведе на твърди кортове в зала. Организатор на турнира е семейството на Новак Джокович, като до миналата година той се провеждаше в Белград. Джокович обаче го премести в Атина заради проблемите си със сръбските власти.

Турнирът започва утре и ще продължи до края на другата седмица, като финалът е на 8 ноември.

17-годишният българин, който през тази година спечели титлите при юношите на „Уимбълдън“ и US Open попадна именно в половината на Джокович, който е водач в схемата.

В първия кръг Иванов ще играе с квалификант, а при евентуален успех му предстои мач срещу Фабиан Марожан или Райли Опелка.

Джокович започва директно от втория кръг, където ще срещне Алехандро Табило или Адам Уолтън.