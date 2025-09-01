Н овак Джокович записа поредното впечатляващо постижение в славната си кариера, след като на 38-годишна възраст победи с 6:3, 6:3, 6:2 Ян-Ленард Щруф на осминафиналите на Откритото първенство на САЩ и стана най-възрастният играч, достигнал до четвъртфиналите на всичките четири турнира от Големия шлем в един сезон.
Победата също така извежда Джокович на 64-ия му четвъртфинал от Големия шлем и 14-и на US Open, подобрявайки рекорда му за всички времена и поддържайки амбицията му за рекордната 25-та титла от Голям шлем.
Джокович доминираше от първия гейм, като проби сервиса на 35-годишния германец шест пъти по време на 109-минутния мач.
Щруф, който е номер 144 в света, победи двама поставени в основната схема играчи, за да достигне първия си четвърти кръг на Откритото първенство на САЩ, но не успя да окаже сериозен натиск върху сърбина.
Джокович се нуждаеше от лечение от физиотерапевта на дясното си рамо и предмишница, но не изглеждаше прекалено обезпокоен от проблемите и спечели 79 процента от точките си при първи сервис.
В спор за място на полуфиналите Джокович ще срещне четвъртия в схемата американец Тейлър Фриц, който победи 21-ия поставен чех Томаш Махач с 6:4, 6:3, 6:3.
Миналогодишният финалист Фриц е единственият американец, останал от 23-мата, който започнаха в основната схема, а също и последната надежда на страната да сложи край на 22-годишната суша, откакто Анди Родик държеше трофея във Флъшинг Медоус през 2003 г.
"Щастлив съм, че съм тук и че съм последният оцелял. Надявам се публиката да ме подкрепи и да ме накара да премина през това", каза Фриц след победата на чеха.
"В последните няколко мача имах някои тежки битки. Чувствах се много настроен тази вечер... солиден, агресивен в правилните моменти", добави Фриц.