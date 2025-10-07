Н яма наркотици или алкохол в кръвта на автомобилния състезател, който катастрофира по време на рали край Варна. Това стана ясно от кръвната проба, която днес излезе, съобщава NOVA. При произшествието загина 60-годишен мъж от публиката. Сред пострадалите са 27-годишна жена, която е в реанимация с опасност за живота в МБАЛ "Света Анна-Варна", и 39-годишен мъж с фрактура на глезена.

Рали пилотът беше задържан. Първоначалният полеви тест, който му беше направен, показа употреба на амфетамин. Не е удължено задържането на пилота и няма привлечени към наказателна отговорност лица към момента. На този етап се потвърждава версията, че катастрофата е станала в забранен участък за публика, като се предполага, че зрителите са преминали през близката гора, без да имат право.

А въпреки че повече от 50 души са се грижили за организацията и безопасността, все пак се е стигнало до фаталния инцидент. Междувременно видео от тренировките в събота, с което NOVA разполага, повдигна нови въпросителни, тъй като показва, че на същото място отново е имало публика. Ден след трагичния инцидент край „Аладжда манастир”, организаторите на състезанието са категорични, че са били взети всички мерки за безопасност.

„Публиката е навлязла в зона, която е забранена и беше маркирана. Виждат се и лентите долу. Включително и надписите с табелките, които следствието иззе”, заяви Слави Славов,спортен директор на състезанието. „Смея да твърдя, че административно и документално, всички мерки бяха предприети по всички изисквания”, категоричен е и Диан Драганов, председател на структурата на СБА във Варна.

Това потвърдиха и от общината. „Помолиха гражданите няколко пъти да спазват правилата, да не застават на места, където категорично е забранено. Има правила на такива мероприятия и те трябва да се спазват”, подчерта Илия Коев, зам.-кмет на община Варна.

Междувременно обаче кадри от тренировките на предишния ден показват, че на същия завой отново има публика. Пилотът, причинил катастрофата, има няколко състезания зад гърба си. ”Според мен беше леко шокиран, защото ми каза: "Аз натиснах спирачките и колата не спря". А спирачен път има”, обясни Слави Славов, спортен директор на състезанието.

Тестовете на пилота са направени веднага след катастрофата. „Свидетел съм на това, че пилотът доброволно отиде да даде тест за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че тестът му излезе положителен”, подчерта Славов.

А докато се очакваха резултатите от кръвните проби, треньорът на пилота беше категоричен, че Нейко Нейков няма вина. „Като спортист, той ходи редовно на фитнес. Много културен, не употребява алкохол. Така че за мен момчето е много добро. Определено очаквам след официалната експертиза резултатът да бъде съвсем друг”, заяви Илия Бояджиев, председател на АСК Стара Загора.

Но и той е категоричен, че на въпросния участък категорично не е място за зрители. „Аз като организатор на такова събитие, винаги ми е била проблем публиката. И това, че тя няма никакво чувство за самосъхранение и че нейното място не е там”, обясни Бояджиев.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX