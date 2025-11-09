В олейболистките на Левски София отмъстиха за загубата на Хулио Веласкес и компания. Те взеха категорично дербито с ЦСКА - 3:0 (25:19, 25:18, 25:20). Това бе трети пореден успех за "сините" и първи провал за "армейките".
ЦСКА поведе с 5:4, но “сините” обърнаха развоя и дръпнаха с 4 точки и в крайна сметка спечелиха първата част с 25:19. Втората се разви по идентичен начин. И Левски стигна до 25:18 . “Сините” тръгнаха по-добре в третата част, но "червените" се бориха докрай. В крайна сметка обаче Левски взе своето. На ЦСКА не помогна подкрепата на Ева Янева и съпругата на Тервел Пулев - Дияна Ненова. Самият боксьор също бе залага, но се занимаваше повече с децата.
ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЦСКА 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)
ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Габриела Найденова, Славина Колева, Габриела Жекова, Елана Коларова, Венеса Радева - Агниешка Адамек-либеро (Иванина Малинова, Мария Златанова, Вяра Парапунова)
Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ
Треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ
ЦСКА: Десислава Тодева, Никол Пейчинова, Моник Де Жезус, Ивана Ефремова, Ева Каменска, Елеонора Самунева, Виктория Нинова-либеро (Полина Нейкова, Мадлен Митева, Ивана Петрова)
Старши треньор: ЮЛИЯ ИВАНОВА
Треньор: ВАНЯ СОКОЛОВА.