Е лена Коларова се присъедини към женския волейболен Левски София, съобщават от клуба в сряда. 19-годишната Коларова е родена в Бургас и започва да тренира волейбол още в шести клас, а сега мечтае да спечели шампионската титла със "сините".

"Започнах в Дея, но преди това не съм си представяла, че ще играя волейбол. Тренирах балет и в един момент пораснах много, така че баща ми ме насочи към волейбола. Първата ми тренировка беше с набор 2002, тоест 4 години по-големи от мен. Не бях хващала топка и тепърва ме учеха как да подавам. Беше стресиращо, но и много приятно. Щом досега не съм се отказала, значи не е било толкова страшно", заяви младата волейболистка, която играе на поста централен блокировач.

Елена Коларова изкарва две години в Марица, а след това и два сезона в Дея.

"Знаех, че да напусна Марица е крачка назад, но избрах да играя повече и именно така бях забелязана. Сега идвам в Левски, впечатленията ми са много добри. Всичко в клуба е много добре уредено като тренировъчен процес и база, има си хора за всичко. Освен това познавам доста от момичетата покрай националните отбори и се чувствам много добре приета. Много се надявам да вземем титлата, но ако не титлата, поне да бием Марица в някои мачове. Личната ми цел е да изиграя един много добър сезон и ако мога да бъда забелязана навън, надявам се и да можем да направим нещо повече от това, което Левски направи миналата година", каза още Елена Коларова пред официалния сайт на "сините".