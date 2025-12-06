В ладимир Зографски завърши на 11-о място в шестия кръг на Световната купа по ски скокове – на голямата шанца във Висла. Българинът отново показа, че се намира в много добра форма. Зографски бе 4-и в квалификацията със 128 метра и 132.6 точки.

В самото състезание Зографски скочи 127 и 122 м, като получи общо 256.1 точки и се нареди 11-и в класирането.

Победител с 286.2 точки стана Домен Превц (Слвн). Той изпревари с 6.8 точки Филип Раймунд (Гер), а трети с изоставане от 26.2 точки бе Рьою Кобаяши.

Зографски е 11-и във временното класиране за Световната купа със 115 точки. Лидер с 356 е Анже Ланишек (Слвн).