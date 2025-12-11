З а първи път в историята откриването на зимния сезон в ски курорт №1 Банско ще е под връх Тодорка. Домакините очакват в събота гостите на шоуто на 2600 метра надморска височина, на върха на ски зоната, за да се даде вълнуващ старт на сезон 2025-2026 година.

Билетът за кабинковия лифт, когато е очакваното от хиляди любители на белия спорт събитие, ще важи и за лифтовете Бъндерица 1 и 2.

Регистрацията за игрите “Влез в отбора на шампиона” и “Ловци на съкровища” ще се провежда на Бъндеришка поляна.

„Няма естествен сняг, а времето е топло, за да се направи изкуствен сняг. Затова откриването няма да е на Бъндеришка поляна, каквато е традицията“, заявиха от фирмата концесионер.

Легендарният италиански слаломист Джорджо Рока ще бъде голямата звезда на откриването на зимния сезон в ски курорт №1 на Балканите - Банско. Завесата на поредното зимно приключение се вдига в събота по обяд. 50-годишният ас в ските е един от петимата - заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер с по 5 поредни победи на слалом в Световната купа.

По традиция на откриването на сезона в Банско Рока ще е заедно с петкратния носител на голямата Световна купа Марк Жирардели. Двамата ще са лидери на отборите на шампионите, които ще карат паралелен слалом. Началото на състезанието е в 11:00 часа, а масовото спускане на скиорите и на децата от ски училище „Юлен“ ще е в 11:50 часа. След това в небето ще се разлее красива заря. Голямата атракция "Ловци на съкровища" също ще е хит за феновете и тази година, в това състезание любителите на белия спорт ще търсят своите награди под снега.

В деня на откриването на зимния сезон в Пирин планина фирмата концесионер ще отвори писти номер 3, 11 (Плато) и 4 (Бъндерица 2, само над междинна станция), докато това позволяват метеорологичните условия.

Освен кабинковия лифт ще работят и лифтовете Бъндерица 1 и 2, Плато, Шилигарник (до Козела).

В късния следобед в събота шоуто ще се пренесе в центъра на Банско. Сдружението „Уникално Банско“ ще изкуши небцето на жители и гости с кулинарни вдъхновения и дегустация на традиционни ястия. Хапването на прочути бански гозби ще е в 17:30 часа. Официалното откриване със ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели ще е в 18:00 часа на сцената на площад „Никола Вапцаров“. След това ще екнат музика и песни. Пъстрият фолклорен спектакъл ще разиграе банскалии и туристи.

Владимир Симеонов