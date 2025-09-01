З ащитаваща титлата си шампионка Арина Сабаленка победи непоставената испанка Кристина Букса с 6:1, 6:4 и се класира на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ.
Sensational from Sabalenka 🤩@SabalenkaA | #USOpen pic.twitter.com/WLhbKVyZey— wta (@WTA) September 1, 2025
Световната номер 1 при жените постигна най-лесната си победа в Ню Йорк тази година, като се приближи до това да стане първата жена след Серена Уилямс (2012-14), която печели поредни титли в Ню Йорк.
Сабаленка, която вече е стигнала поне до четвъртфиналите в последните 12 турнира от Големия шлем, в които е участвала, ще срещне на четвъртфиналите чехкинята Маркета Вондроушова, която се наложи над деветата в схемата Елена Рибакина (Казахстан) с 6:4, 5:7, 6:2.
¡Sabalenka no para! 🐅 pic.twitter.com/7gYL6jkLFZ— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025
Вондроушова, която падна до номер 60 в света, се завръща на четвъртфиналите на US Open за втори път след участието си през 2023 г.
Истински трилър видяха зрителите в срещата между друга чехкиня - Барбора Крейчикова, и американската представителка Тейлър Таунзънд. Крейчикова спаси осем мачбола и се наложи с 1:6, 7:6(13), 6:3, за да достигне до четвъртфиналите.
8 match points saved to book her spot in the final 🎱@BKrejcikova | #USOpen pic.twitter.com/ycdLa3JkzI— wta (@WTA) August 31, 2025
Двукратната шампионка от Големия шлем демонстрира издръжливост в Ню Йорк, като спечели тричасова битка, за да удължи участието си в Откритото първенство на САЩ. Сега тя ще се изправи срещу друга американка и миналогодишна финалистка Джесика Пегула.