З ащитаваща титлата си шампионка Арина Сабаленка победи непоставената испанка Кристина Букса с 6:1, 6:4 и се класира на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Световната номер 1 при жените постигна най-лесната си победа в Ню Йорк тази година, като се приближи до това да стане първата жена след Серена Уилямс (2012-14), която печели поредни титли в Ню Йорк.

Сабаленка, която вече е стигнала поне до четвъртфиналите в последните 12 турнира от Големия шлем, в които е участвала, ще срещне на четвъртфиналите чехкинята Маркета Вондроушова, която се наложи над деветата в схемата Елена Рибакина (Казахстан) с 6:4, 5:7, 6:2.

Вондроушова, която падна до номер 60 в света, се завръща на четвъртфиналите на US Open за втори път след участието си през 2023 г.

Истински трилър видяха зрителите в срещата между друга чехкиня - Барбора Крейчикова, и американската представителка Тейлър Таунзънд. Крейчикова спаси осем мачбола и се наложи с 1:6, 7:6(13), 6:3, за да достигне до четвъртфиналите.

8 match points saved to book her spot in the final 🎱@BKrejcikova | #USOpen pic.twitter.com/ycdLa3JkzI — wta (@WTA) August 31, 2025

Двукратната шампионка от Големия шлем демонстрира издръжливост в Ню Йорк, като спечели тричасова битка, за да удължи участието си в Откритото първенство на САЩ. Сега тя ще се изправи срещу друга американка и миналогодишна финалистка Джесика Пегула.