Б ившата националка по художествена гимнастика Магдалина Миневска е изявила желание да се върне в състава на ансамбъла. Световната шампионка е заявила намерението си пред старши треньора Весела Димитрова, съобщи за БНР президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева.

„Аз съм много радостна, че Маргарита Василева се върна в отбора. Магдалина Миневска също е пожелала да се върне, като условието е да свали килограмите си преди това. Това са две много опитни и рутинирани гимнастички. Вярвам, че до квалификациите ще имаме оптимален състав, който още на първата олимпийска квалификация да се бори за квота“, каза Раева.

Тя коментира и проблемите на ансамбъла в последните състезания.

„Ние търсим най-доброто – състезателки, които могат да се представят по възможно най-добрия начин при задаващата се огромна конкуренция. Прогнозата ми от преди две години вече е факт – конкуренцията ще се разнообрази изключително много, както в индивидуалното, така и при ансамблите, благодарение на новия правилник. На нас ни трябват състезателки, които психически да издържат. Физически винаги сме били прекрасно подготвени. Всеки път, когато нашите момичета са изигравали съчетанията си без грешки, сме получавали най-висока оценка при ансамблите на състезанията. Това, което се случва в ансамбъла, е едно голямо текучество. В последните години има чести смени на състезателките и ние трябва да направим всичко възможно това да се преустанови. Разбира се, в повечето случаи тези смени са били наложителни по една или друга причина. В момента се залага на състезателки, които психически могат да издържат на тази конкуренция. Дори добре подготвените гимнастички не са застраховани от грешки, но това, което Весела се опитва да направи, е да създаде състав, който да издържи на тази огромна конкуренция, и се надявам да го постигнем.“