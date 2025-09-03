Н астоящата шампионка на Откритото първенство на САЩ при жените - Арина Сабаленка, се класира за полуфиналите без игра, след като Маркета Вондрушова се оттегли от сблъсъка им от 1/4-финалите поради контузия в коляното.
„Съжалявам да съобщя, че трябва да се оттегля от четвъртфиналния си мач поради контузия в коляното. Направих всичко възможно, за да изляза на корта днес, но по време на загрявката отново усетих коляното си и след консултация с лекаря на турнира реших да не рискувам влошаване на контузията“, заяви Вондрушова.
Congratulations on a great run this year.— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
All the best to you, Marketa! pic.twitter.com/dCmADuktdw
Така Сабаленка ще играе срещу поставената под номер 4 американка Джесика Пегула в полуфиналите в четвъртък, в повторение на миналогодишния финал, спечелен от беларускинята.
Пегула елиминира чехкинята Барбора Крейчикова на четвъртфиналите с 6:3, 6:3.
2024 final 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
2025 semifinal 🤩
Aryna Sabalenka and Jessica Pegula's paths cross again at the business end of the US Open. pic.twitter.com/BIgHeGDjL3