Н астоящата шампионка на Откритото първенство на САЩ при жените - Арина Сабаленка, се класира за полуфиналите без игра, след като Маркета Вондрушова се оттегли от сблъсъка им от 1/4-финалите поради контузия в коляното.

„Съжалявам да съобщя, че трябва да се оттегля от четвъртфиналния си мач поради контузия в коляното. Направих всичко възможно, за да изляза на корта днес, но по време на загрявката отново усетих коляното си и след консултация с лекаря на турнира реших да не рискувам влошаване на контузията“, заяви Вондрушова.

Congratulations on a great run this year.



All the best to you, Marketa! pic.twitter.com/dCmADuktdw — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Така Сабаленка ще играе срещу поставената под номер 4 американка Джесика Пегула в полуфиналите в четвъртък, в повторение на миналогодишния финал, спечелен от беларускинята.

Пегула елиминира чехкинята Барбора Крейчикова на четвъртфиналите с 6:3, 6:3.