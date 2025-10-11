А рина Сабаленка отпадна изненадващо на полуфинала на турнира от сериите WTA 1000 в Ухан. Световната №1 беше много близо до успеха срещу Джесика Пегула, като водеше с 5:2 в третия сет, но допусна обрат и в крайна сметка загуби с 6:2, 4:6, 6:7 (2). Пегула направи серия от 4 поредни гейма, за да навакса в решаващия сет. След това Сабаленка спаси два мачбола и прати сета в тайбрек, където обаче американката беше категорична.

С това Пегула, която е 6-a в световната ранглиста, сложи край на серията от 20 поредни победи на Сабаленка в Ухан. Тенисистката от Беларус беше спечелила последните три издания ан турнира.

На финала Пегула ще срещне друга американка – Коко Гоф. Световната №3 надви с 6:4, 6:3 Жасмин Паолини (Ит) в мач, в който имаше 11 поредни пробива. Това е първи финал за Гоф от мача ѝ за титлата на „Ролан Гарос“ през юни, когато тя стана шампионка в Париж.