Я ник Синер се класира на финала на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Италианецът разби с 6:0, 6:1 Александър Зверев, който имаше физически проблеми и трудно се придвижваше през целия мач.

„Щастлив съм, че съм на финал, но не исках да се класирам така. Да играя срещу Саша винаги е специално, но той очевидно не беше 100% готов, видяхме го. Имаше физически проблеми. Спечели невероятен мач срещу Даниил Медведев вчера, спаси два мачбола. Играхме финал във Виена, сега полуфинал тук, това е невероятна серия, дано да е по-добре за финалите в Торино“, каза Синер.

Той вече е в серия от 25 поредни победи на турнири в зала. На финала Синер ще срещне Феликс Оже-Алиасим (Кан), който отстрани Александър Бублик след 7:6 (3), 6:4.

Италианецът ще си върне първото място в световната ранглиста, ако спечели финала в неделя. В момента Синер е със 100 точки зад Карлос Алкарас, който отпадна рано в Париж.