З вездата в родната художествена гимнастика Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт" по време на бляскава церемония на списание "Грация".

20-годишната световна вицешампионка триумфира в 20-ото поредно издание на церемонията, с която луксозното издание отдаде признание на успелите дами.

"Стилияна е сърцето на българската художествена гимнастика - символ на устрем, грация и непримирим дух. Твоята сила и вдъхновение осветяват пътя на всички, които мечтаят високо", написаха от БФХГ във Фейсбук.

"Определено е много приятно да си оценен и за мен е голяма чест, че тази вечер успях да бъда сред тези невероятни хора", заяви 20-годишата Стилияна.