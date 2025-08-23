Стилияна Николова донесе първо сребро в многобоя от 2001 г. насам

С тилияна Николова стана вицешампионка в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Браз). Българката, която в деня на състезанието празнуваше 20-ия си рожден ден, събра 119.300 точки, като пред нея завърши единствено олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Това е първо сребърно отличие в многобоя за България на световен шампионат от 2001 г., когато Симона Пейчева стана втора в Мадрид (Испания).

За Николова това е втори медал в многобой от световно първенство след бронза от София 2022. Тя вече има общо 7 отличия от световни първенства и 13 медала от европейски.

Николова започна много силно на бухалки, за която взе и най-високата си оценка за деня от 30.650 точки. След това тя се справи отлично и на лента - 30.150. Гимнастичката допусна грешка само на обръч, където получи 28.700 точки, а на топка беше оценена с 29.800.

Другата българка – Ева Брезалиева, се нареди на осмо място в многобоя със 112.200 точки (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента).

Даря Варфоломеев спечели втора поредна световна титла в многобоя със 121.900 точки (30.100, 29.850, 31.950, 30.000). Бронзовото отличие отиде при италианката София Рафаели със 117.950 точки (30.550, 29.100, 29.000, 29.300)

Световното първенство в Бразилия продължава днес с многобоя при ансамблите с участието на България.