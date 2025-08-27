С лед триумфалното си представяне на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, където спечели цели пет отличия, Стиляна Николова гостува в студиото на „Здравей, България“ по NOVA и сподели емоциите си от големия успех. Българската грация стана вицешампионка в многобоя, завоюва сребро на лента и бронз на бухалки, а страната ни ликува и със сребро в отборната надпревара.

„Все още не съм имала време да си почина напълно, но сега ми предстоят две-три седмици почивка – пълно възстановяване, без тренировки и без уреди“, разкри Стиляна. Тя призна, че въпреки големите очаквания, приоритет за нея остава да изпълни добре своите съчетания, а резултатите оставя на съдийките.

Николова благодари на огромния екип зад успехите – треньори, физиотерапевти, лекари, хореографи, федерацията и лично на Илиана Раева. „Много хора имат заслуга за тези медали и съм признателна на всеки един от тях“, подчерта гимнастичката.

Рожденият си ден на 22 август тя отпразнува в Рио – денят съвпадна с многобоя. „Беше един ден, изпълнен с напрежение, стрес и притеснение, но завърши с щастие. Имаше и торта“, усмихна се Стиляна.

Младата ни звезда призна, че обича екстремните преживявания. Вече е пробвала гмуркане в Червено море, а някой ден мечтае да скочи с парашут. Освен това би искала да се изяви и в киното: „В гимнастиката винаги трябва да влезеш в роля, но бих искала да опитам и като филмова актриса. Даже си се представям в някой страшен филм“.

Предстои ѝ почивка, след което лагер на Белмекен. „Гледам напред година по година. Следващата ще имаме важно европейско първенство във Варна и световно във Франкфурт“, допълни тя.

За връзката си със спорта Николова бе категорична: „Откакто съм се родила, съм в залата по художествена гимнастика. Никой никога не ме е карал – винаги е било по мое желание. Не си представям да правя нещо друго“.

На финал тя подчерта кое е отличителното за българската школа: „Нашият стил. Артистичността, съчетанията, композициите – именно това ни отличава от останалите“.