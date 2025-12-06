М алена Замфирова започна по страхотен начин новия сезон в Световната купа по сноуборд. Тя се класира на 3-о място в паралелния гигантски слалом в Милин (Кит), който бе първи старт за сезона. 16-годишната българка показа много добра форма на много трудно трасе. Състезанието се проведе на изцяло изкуствен сняг, а редица състезатели направиха грешки.

За Малена това е втори подиум в Световна купа, след като миналия сезон записа едно второ място. До момента българката има 2 подиума от общо 6 старта в Световната купа.

Българката бе 11-а в квалификацията с общо време 1:28.67 минути.

На осминафинала Замфирова започна на по-лошото синьо трасе, като трябваше да срещне Чейен Лох (Гер). Двете паднаха на една и съща част от трасето, но българката стана и продължи, като успя да завърши състезанието.

На четвъртфинала Малена нямаше проблеми, след като опонентката ѝ – Ююе Донг, допусна грешка и падна.

В полуфинала Замфирова и Елиса Кафонт (Италия) вървяха рамо до рамо, но българката допусна грешка и падна. Тя успя да стане и да завърши, но изостана с 4.34 секунди зад италианката.

В малкия финал Замфирова срещна победителката от квалификациите Зузана Мадерова (Чех), която допусна грешка. Малена завърши с преднина от 2.62 сек и си осигури подиум.

Победителка в състезанието в италианския финал стана Лучия Далмасо, която изпревари сънародничката си Елиса Кафонт с 0.04 сек.

Радослав Янков влезе в Топ 16 в паралелния гигантски слалом при мъжете в Милин. Българинът бе 13-и в квалификацията. На осминафиналите българинът се изправи срещу Аарън Марч, като бе на по-трудното синьо трасе. Янков беше равностоен до средата, но след това италианецът взе предимство и в крайна сметка го изпревари с 0.70 сек.

Победител при мъжете стана Маурицио Бормолини (Ит), който победи Бенямин Карл (Ав) във финала. В малкия финал Аарън Марч победи друг италианец - Мирко Феличети.

Утре в Милин ще се проведе още един паралелен гигантски слалом и при мъжете, и при жените.