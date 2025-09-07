А рина Сабаленка защити титлата си на US Open след победа с 6:3, 7:6 (3) срещу Аманда Анисимова на финала. Световната №1 печели втора титла в турнира и общо 4-а в Големия шлем, като другите две са на Australian Open през 2023 и 2024. Сабаленка стана първата тенисистка, защитила титла на US Open, след Серена Уилямс през 2014 г.

Успехът ѝ в Ню Йорк дойде след два загубени финала в турнири от шлема през този сезон – от Мадийсън Кийс в Австралия и от Коко Гоф на „Ролан Гарос“. Водачката в световната ранглиста избегна възможността да стане втората тенисистка с три загубени финала в един сезон, след Жюстин Енен през 2006.

Сабаленка контролираше финала. Тя спечели убедително първия сет. Във втория тенисистката от Беларус пропусна възможност да затвори мача при 5:4 и свой сервис. След това обаче тя бе безкомпромисна в тайбрека.

„След два финала, в които загубих напълно контрол над емоциите си, не исках това да се повтаря и тук. Имаше някои моменти, в които бях толкова близо да изпусна емоциите си, но успях да остана спокойна“, каза Сабаленка.

За Анисимова пък това е втори пореден загубен финал в шлема. Тя игра за титлата и на „Уимбълдън“, където не взе гейм срещу Ига Швьонтек

“Беше страхотно лято. Да загубиш два поредни финала е страхотно, но в същото време е и супер трудно. Днес не се борих достатъчно за мечтите си“, каза Анисимова.