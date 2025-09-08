Н ай-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази 98-ото си място в световната ранглиста по тенис при женитe със 773 точки. Втората ракета на страната при дамите Лиа Каратанчева загуби 41 позиции и вече е 314-а в света с 209 точки.
В топ 3 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки. Втора остава полякинята Ига Швьонтек със 7933 точки, пред американката Коко Гоф, която има 7874 точки в актива си.
