И стинско зрелище ни очаква на полуфиналите на US Open, след като Новак Джокович си уреди двубой с Карлос Алкарас! 38-годишният сърбин победи на четвъртфиналите Тейлър Фриц с 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 за три часа и 27 минути. Четирикратният шампион в Ню Йорк продължава да няма загуба от американеца и се класира за 53-ия си полуфинал в турнири от Големия шлем и 14-и на US Open.

Алкарас пък няма загубен сет и се класира с лекота за топ 4 след успех с 6:4, 6:2, 6:4 срещу Иржи Лехечка. Голямото предимство на испанеца в мача дойде от броя на завършващите удари, който бе 28:16 в негова полза. Освен това той не допусна и нито един брейкбол в мача, а в същото време създаде девет такива за себе си.

New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Джокович и Алкарас ще се изправят един срещу друг за девети път, като сърбинът води с 5:3 победи. Четирикратният шампион в Ню Йорк е спечелил последните им два двубоя - финала на олимпийските игри в Париж и четвъртфинала на тазгодишния Australian Open. Освен това, Джокович е триумфирал в трите им срещи на твърди кортове. Алкарас обаче има само едно поражение в последните си 36 мача, дошло на финала на "Уимбълдън" от Яник Синер.