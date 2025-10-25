А лександър Зверев е съперникът на Яник Синер във финала на турнира във Виена, Австрия. Вторият в схемата германец победи Лоренцо Музети с 6-4, 7-5.

Зверев, който тази седмица си гарантира участив във Финалите на ATP, се възползва максимално от по-дългото време за почивка, след като не игра в четвъртфиналите заради оттеглянето на Талон Грикспор. Днес той игра страхотно на сервис, като реализира по един пробив в двата сета и не даде нито една точка за пробив на Музети.

Така Зверев ще играе за трофея срещу Синер, който по-рано днес записа 12-а поредна победа над Алекс де Минор, печелейки в последователни сетове.

