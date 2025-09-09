Ш ампионите от последния за годината Голям Шлем при мъжете и жените Карлос Алкарас и Арина Сабаленка получиха специални подаръци. От световната федерация по кеч изпратиха и дариха на двамата по един шампионски колан от организацията.

Това не случва за първи път. В последните години редовно шампионите от US Open са поздравявани по този начин от WWE. Сабаленка изглеждаше много щастлива от постижението си. Миналата година тя отново получи специален колан.

Карлос Алкарас Арина Сабаленка тенис кеч WWE