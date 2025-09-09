Ш ампионите от последния за годината Голям Шлем при мъжете и жените Карлос Алкарас и Арина Сабаленка получиха специални подаръци. От световната федерация по кеч изпратиха и дариха на двамата по един шампионски колан от организацията.
Pois agora eu quero a Sabalenka na WWE pic.twitter.com/pCaMkWWO7O— RogérinOTC ☝🏾🩸 (@RogerinYTC) September 8, 2025
Това не случва за първи път. В последните години редовно шампионите от US Open са поздравявани по този начин от WWE. Сабаленка изглеждаше много щастлива от постижението си. Миналата година тя отново получи специален колан.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE