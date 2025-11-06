Б ащата на Ламин Ямал - Мунир Насрауи (35), се сгоди за младото си гадже.

Връзката на мароканеца с 23-годишната Кристина бе обект на интерес от медии поради голямата разлика във възрастта им. В намек, че сватбата е на път, Насрауи публикува снимка заедно с любимата си, на която двойката е сгушена заедно на балкон, добавяйки емоджи с черно сърце и пръстен.

Любопитното е, че Кристина е само с 5 години по-голяма от звездата на Барселона и по-малка от последното му гадже – аржентинската рапърка Ники Никол (25). Щастливата новина за Мунир идва малко повече от година, след като за малко не бе убит. През миналото лято той бе нападнат в градчето Матаро, на около 30 км северно от Барселона, докато разхождал кучето си.

Мароканецът беше наръган на няколко места с нож и бе приет в реанимацията, но лекарите го спасиха. Насрауи живее на същото място заедно с Ламин. Той се разделил с неговата майка, която е от Екваториална Гвинея, преди повече от десетилетие.