С провокативни кадри от ваканцията си на карибски остров взриви Инстаграм Даниела Раич, която от 2 г. е жена на НБА звездата Пол Джордж. „Картичка от Сен Барт“, написа под снимките пищната сръбкиня, която отпразнува там с приятелки 35-ия си рожден ден на 14 ноември. Нейният връстник Джордж вече втори сезон играе за Филаделфия Севънти Сиксърс, след като между 2019 и 2024-та носеше фланелката на Лос Анджелис Клипърс.

С Пол бившата стриптийзьорка се запознава през 2013-а, докато следва в университета в Маями и работи в нощен клуб.

Тогава той кръшка със сексбомбата на официалната си приятелка – волейболистката Кали, дъщеря на треньора Док Ривърс. Следващата година Раич завежда дело срещу олимпийския шампион от Рио 2016. Тогава издава пред таблоидите, че 203-сантиметровият Джордж й е предложил $1 млн., за да направи аборт. В крайна сметка сексбомбата роди Оливия, а след тест за бащинство баскетболистът призна, че тя е и негова дъщеря.

След 3 г. се появи Наташа, а през октомври 2021-ва Даниела дари играча със син, когото кръсти на него - Пол Вук. През юли 2022 г. Раич и Джордж се ожениха.