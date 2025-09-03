З ащитникът на Испания Педро Поро ще има допълнителна мотивация в световната квалификация срещу нашите национали.

25-годишният играч на Тотнъм за пръв път ще излезе на терена като баща. Неговият син се роди на 1 септември и заради щастливото събитие той пропусна старта на подготовката на „Ла Фурия“.

„Добре дошъл в семейството. Ще растеш обграден от цялата обич и грижа на този свят. Обичам те, момчето ми“, написа Поро, който приема като своя и 7-годишната Карла. Момиченцето е от друга връзка на любимата му Мария Уртадо.

Поро нашумя скандално през 2022-ра, когато излезе новината, че спи с гаджето на Жоао Феликс – Маги Корсейро. Красавицата сега е с пилота от Формула 1 Ландо Норис.