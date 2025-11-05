След като Ямал си намери нова любовница, Ники също не остана дълго сама.

Б ившата приятелка на Ламин Ямал – Ники Никол, бързо си намери ново гадже.

В Аржентина разкриха, че сексапилната рапърка е прекарала изминалата петъчна вечер с нашумелия местен ютубър Мернуел.

Двамата са се забавлявали в баровски нощен клуб в Буенос Айрес, а след това са си тръгнали заедно. Новият любим на Ники споделя разнообразно съдържание с хумористичен жанр в YouTube и TikTok, където има повече от милион последователи. Неговото истинско име е Мануел Мерло и през следващата седмица ще навърши 24, като е с година по-млад от Ники.

В същото време изпълнителката бе категорична, че Ламин Ямал не й е изневерил. Както е известно, след „Ел Класико“ 18-годишният ас на Барса бе спипан в Милан с бившата си любовница Анна Дженьозо. Оказа се обаче, че по това време вече се е бил разделил с Никол.