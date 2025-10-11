Синди и Деле Али бяха заедно три години.

Х убавата Синди Кимбърли ще излее в песен чувствата си към закъсалия бивш английски национал Деле Али. Халфът остана без отбор през лятото след 6-месечен неуспешен период в Комо, в който игра в едва един мач.

Сега 29-годишният тренира сам, а в същото време бившата му Синди Кимбърли се труди упорито. Супермоделът от испано-индонезийски произход се изявява и на музикалната сцена, а преди няколко дни обяви в социалната мрежа Х: „В студиото съм седмици наред. Написах безкрайни песни за 3-годишната си връзка“.

Тя не спомена името на Деле Али, но на всички е ясно, че говори именно за него. Връзката й с футболиста продължи точно толкова.

Двамата се разделиха това лято. Според клюката причината е забежка на англичанина по време на ваканцията му в Ибиса. Тогава Кимбърли не беше с него заради професионални ангажименти.